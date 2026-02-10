De Oro (Vox) titlla Collboni d'"inepte" després del desallotjament del campament de la Zona Franca de Barcelona

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
El líder de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha titllat aquest dimarts d'"inepte" l'alcalde, Jaume Collboni, després de l'operatiu de la Guàrdia Urbana per retirar de manera temporal el campament de persones sense llar del carrer 2 de la Zona Franca per sanejar el solar, al qual hi havia rates.
En un missatge a X recollit per Europa Press, De Oro ha criticat que Collboni "deia que els assentaments i els seus problemes eren mentides de la ultradreta" però ara el consistori ha decidit desallotjar parcialment aquest campament.
"Ara desallotgen parcialment l'assentament de la Zona Franca dividint el problema en dos barris. Sempre a mitges tintes", ha afegit el regidor, i fonts de Vox han explicat a Europa Press que desplaçar els acampats només trasllada el problema a un altre lloc.