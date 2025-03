De Oro (Vox) retreu a Collboni anar a "Brussel·les a plorar" i després posar traves a l'habitatge

Critica que el Govern municipal "sempre té algú que el salva", excepte Vox

BARCELONA, 15 març (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox a Barcelona, Gonzalo de Oro, ha retret a l'alcalde, Jaume Collboni, la seva actitud en relació a la problemàtica de l'accés a l'habitatge: "És l'home de les mil cares, perquè se'n va a Brussel·les a plorar i després ve aquí i és el primer que posa traves" al sector de la construcció.

En una entrevista d'Europa Press, ha carregat contra la intenció de l'alcalde de modificar la reserva del 30% d'habitatge protegit en noves promocions i ha sostingut que és una mesura que cal erradicar: "No pots posar una tireta a un senyor que s'està morint".

"Quan un senyor s'està morint li has de fer una mesura seriosa i l'has d'operar. Doncs aquí és el mateix", ha argumentat De Oro, que ha assenyalat textualment que l'única cosa que ha aconseguit el 30% és que no hi hagi cap grua a Barcelona, per la qual cosa ho veu un autèntic fracàs.

Ha plantejat "liberalitzar tot el sòl que no estigui protegit", no posar traves a la promoció i deixar de pensar que qualsevol que es vol guanyar la vida amb això és un especulador, apostant per la col·laboració públic-privada de debò, no només de boca, textualment.

"I sobretot, fer-ho pensant en la prioritat nacional, és a dir, primer els nostres fills, primer la nostra gent, primer els nostres, i després els altres", ha afegit De Oro, que ha instat a frenar l'efecte crida en immigració per deixar d'inflar un problema que ja de per si mateix és molt greu.

PACTES

Sobre la política de pactes de Collboni, el líder de Vox a la capital catalana ha assegurat que des del seu partit no li fan "el cordó a ningú" per ser els que són, a diferència d'altres partits amb representació al consistori.

En aquest sentit, ha apuntat que l'alcalde "s'està caracteritzant per no parlar amb ningú" malgrat governar en minoria, si bé ha criticat que no ho necessita perquè sempre hi ha algun grup que li dona el seu suport perquè tiri endavant les seves polítiques, a excepció de Vox.

"No necessita parlar amb ningú perquè sempre té algú que el salva. Té aquest tripartit de facto entre Comuns i Esquerra, que són els que li aproven les grans decisions: poden ser els pressupostos, poden ser les ordenances, però quan no, sempre està Junts o el PP per donar-los un cop de mà", ha criticat.

"COLAUBONI"

Preguntat per la primera part del mandat de l'alcalde socialista, ha opinat que fins ara, Collboni està "replicant fil per randa les polítiques de Colau, però amb més educació", tant en habitatge, impostos i taxes com en turisme, entre altres coses.

"Per això l'anomeno, una mica en to de broma, Colauboni, perquè al final està sent exactament el mateix", ha ironitzat De Oro.

Respecte a una possible entrada d'ERC al Govern municipal, ha insistit que veu l'alcalde "bastant còmode en la situació en què està", ja que sempre troba un soci amb qui pactar, per la qual cosa no creu que aquest moviment l'estigui amoïnant.

VOX

Sobre els dos primers anys de Vox al consistori, ha sostingut que la seva entrada "ha donat un doll d'aire fresc a un Ajuntament bastant caspós" ja que, afirma, han posat sobre la taula un munt de problemes als quals molts no se'ls donava importància i estan aconseguint que se'n parli.

També ha augurat que en el pròxim mandat seran decisius per canviar polítiques, ha assegurat que si la direcció del partit li dona suport continuarà al capdavant del grup municipal en les pròximes municipals i ha rebutjat la competència electoral amb Aliança Catalana (AC): "Qui té realment por de l'aparició d'Aliança Catalana és Junts", ha apuntat.