De Oro (Vox) reclama a Collboni que "no polititzi les festes"

BARCELONA 24 set. (EUROPA PRESS) -
El líder del grup municipal de Vox en l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha reclamat aquest dimecres a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que "no polititzi les festes".
Així s'ha expressat en una atenció a la premsa des del consistori després de la comitiva de la Mercè que ha recorregut els carrers de la ciutat aquest dimecres al matí des de la basílica de la Mercè fins a l'edifici consistorial.
"Crec que és important que les festes siguin de tots i que deixem de costat la política", ha afirmat, i ha definit el cartell de les festes d'aquest any com de mal gust per als catòlics per la seva representació de la patrona de la ciutat.
A més, ha criticat a Collboni per portar "moltíssim temps mirant cap a fora, mirant a milers de quilòmetres", mentre que, al seu semblar, els problemes que pot solucionar l'ajuntament els té completament abandonats, textualment.
També ha dit que li fa "molta por" que Collboni pugui arruïnar la sortida del Tour de França des de Barcelona el 2026, segons ell, i li ha demanat centrar-se en Barcelona i no intentar desviar l'atenció amb altres causes.