De Oro (Vox) proposa que Barcelona tingui una oficina municipal de suport a la maternitat

BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
El president de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, ha anunciat que el seu grup proposarà en el ple ordinari d'aquest divendres crear una oficina municipal de suport a la maternitat: "Hi ha dones que en quedar-se embarassades poden tenir por de l'embaràs o el part o tenir dubtes de qualsevol tipus i això les pot frenar a l'hora de voler tenir fills".
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dimecres en la qual ha apuntat que l'objectiu de la iniciativa és "ajudar les famílies en un moment en què la natalitat es troba en mínims històrics" i que també oferiria suport psicològic.
Ha subratllat que l'oficina hauria d'assistir dones embarassades i atendre, "especialment", les que estan en situació de vulnerabilitat perquè, en les seves paraules, la maternitat desitjada no suposi un problema.
"Si una dona vol ser mare li hem de donar tota l'ajuda que puguem, no podem respondre-li que no hi ha cap tipus d'ajuda i que l'única que podem oferir sigui l'avortament. És il·lògic i no és ètic", ha assenyalat.
Finalment, ha explicat que també portaran un prec sobre l'accés a l'habitatge en el qual demanaran una bonificació del 100% de l'impost de transmissions patrimonials (ITP) per a la compra d'habitatge habitual, "almenys en habitatges que siguin de preu igual o inferior a 350.000 euros".