De Oro (Vox) lamenta que els pressupostos de Collboni s'aprovin "per la porta del darrere"

BARCELONA, 2 maig (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha lamentat que els pressupostos municipals del 2024 s'hagin aprovat "per la porta del darrere" mitjançant la qüestió de confiança que ha permès disposar de comptes de manera automàtica.

"Per l'alcalde no és prioritat ni la seguretat, ni la lluita contra les drogues, ni l'habitatge, ni la llibertat dels veïns. Massa diners en mans de qui no sap gestionar", ha criticat en una anotació a X recollida per Europa Press aquest dijous.

De Oro opina que els pressupostos semblen fets per Colau --ha dit textualment--, amb 3.807 milions d'euros "per continuar regant els acòlits amb subvencions, construir més carrils bici, posar més radars i continuar assetjant els hispanoparlants".