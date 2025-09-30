De Oro (Vox) lamenta el "despropòsit" de les obres de l'L9 del Metro de Barcelona

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
El líder de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha lamentat el "despropòsit" de les obres de l'L9 del Metro i ha carregat contra la gestió del consistori i la Generalitat.
"Hauran passat 30 anys, 6 o 7 alcaldes, uns 280 regidors, 9 o 10 presidents i uns 1.350 diputats del Parlament i l'L9 encara continua sense acabar-se", ha assenyalat De Oro, indica la formació en un comunicat aquest dimarts.
El dirigent de Vox ha sostingut que les diferents administracions "s'omplen la boca parlant de mobilitat mentre ataquen el vehicle privat, però en 30 anys no són capaços" d'acabar aquestes obres, la qual cosa, segons ell, representa un fracàs històric.