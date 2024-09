De Oro (Vox) diu que la Mercè s'ha convertit en un "parc d'atraccions de delinqüents"

BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha dit que les festes de la Mercè, que se celebren des d'aquest mateix divendres fins dimarts, "s'han convertit en un parc d'atraccions de delinqüents".

En la seva campanya 'Para que la Mercè vuelva a ser la Mercè', ha declarat als periodistes que les festes "es fan servir, a més, com a trampolí per a la promoció d'altres cultures que no són compatibles amb la Mercè", en referència al fet que la ciutat convidada d'enguany és Casablanca.

A més, ha criticat que des del principi del mandat d'Ada Colau, el 2015, "s'ha arraconat l'origen d'aquesta festa".

En aquest sentit, ha criticat que el govern de Jaume Collboni "elimini la missa del programa oficial", cosa que, segons De Oro, ja va fer Colau i torna a fer Collboni.