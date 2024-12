De Oro (Vox) diu que Barcelona continua "en caiguda lliure i sense frens" després del baròmetre municipal

Assegura que les dades sobre intenció de vot no reflecteixen la realitat

BARCELONA, 30 des. (EUROPA PRESS) -

El president del grup municipal de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha afirmat aquest dilluns que el baròmetre municipal constata que la ciutat continua "en caiguda lliure i sense frens" pels pactes de l'alcalde, Jaume Collboni, amb BComú i ERC.

"Barcelona necessita un canvi de rumb urgent. No pot continuar en mans d'un tripartit d'esquerra format pel PSC, BComú i ERC. Continuem acumulant fracassos i despropòsits que al final paguen tots els barcelonins", ha dit, segons recull un comunicat de la formació.

Per De Oro, els resultats de l'estudi posen de manifest que el Pla Endreça de l'ajuntament serveix "per fer-se autobombo i publicitat pagada per tots els barcelonins".

Ha criticat les "rodes de premsa amb dades optimistes" de l'equip de govern i ha assenyalat que la inseguretat, l'accés a l'habitatge, la neteja i el turisme són els principals problemes dels barcelonins, a més dels problemes associats a la immigració, que preocupen el 4,3% dels enquestats.

INTENCIÓ DE VOT

De Oro també ha assegurat que les dades de l'enquesta sobre intenció de vot no reflecteixen la realitat: "Una enquesta en la qual el 60% dels enquestats es considera d'esquerres és bastant improbable que reflecteixi una estadística real. A més a més, tots sabem que Vox té molt vot ocult en les enquestes".

Segons l'enquesta, la formació seria la setena opció dels barcelonins, amb l'1,1% de suport, per darrere del PSC (14,4%), BComú (8,7%), ERC (5,8%), Junts (5.7%), la CUP (3,8%) i el PP (2,4%).