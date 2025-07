De Oro (Vox) demanarà que es derogui la reserva del 30% a Barcelona en el ple de juliol

BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha anunciat que el seu grup demanarà en el ple d'aquest divendres que el govern derogui la reserva del 30% per a habitatge protegit.

Ho ha dit en una roda de premsa aquest dimecres per presentar les iniciatives que portarà al ple, en la qual ha remarcat que "si una llei no funciona, es reconeix i ja està", a més d'avisar l'alcalde que els barcelonins no poden esperar dos anys més a reobrir aquest debat.

També preguntarà sobre la inseguretat que, segons ell, continua en augment a Barcelona, "malgrat les dades del baròmetre municipal i com han demostrat els últims fets d'aquest mes de juliol", en referència a l'assassinat al carrer Consell de Cent de la setmana passada.