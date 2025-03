De Oro (Vox) defensa que la Copa Amèrica reforça la imatge de Barcelona

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -

El president de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha dit que la Copa Amèrica de vela que va tenir lloc d'agost a octubre del 2024 ha estat "bona" per a la ciutat perquè ha servit per reforçar la seva imatge, malgrat ser un procés que s'ha fet molt malament, segons ell.

La valoració del dirigent de la formació arriba després que dimarts es publiqués l'informe de la Universitat de Barcelona (UB) sobre l'esdeveniment.

No obstant això, ha apuntat que la vela no és un esport tan popular com el futbol i que, per això no ha vingut tanta gent com inicialment es preveia: "Potser l'Ajuntament havia fet creure que l'assistència seria molta més", ha conclòs.