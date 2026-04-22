De Oro (Vox) critica la "improvisació" de Collboni en la gestió de la regularització de migrants

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha criticat la "improvisació" del govern de l'alcalde, Jaume Collboni, a l'hora de gestionar la regularització extraordinària de migrants a la capital catalana.
Així ho ha dit en una roda de premsa aquest dimecres en la qual ha explicat que en el ple de divendres demanaran saber quin pla de xoc ha preparat el govern municipal per a aquest procés.
"Volem saber si s'ha calculat el cost econòmic real que suposarà aquest augment de pressió sobre els serveis socials i d'on sortiran les partides pressupostàries. Perquè és que els diners s'acaben, no són infinits", ha expressat.
PROPOSTES SOBRE LLENGUA
D'altra banda, ha detallat que a la sessió plenària també portaran una proposta perquè l'Ajuntament "reconegui formalment el castellà com una llengua pròpia de Barcelona, com ho és el català".
Ha acusat el PSC de liderar la persecució contra els castellanoparlants en subvencionar entitats que "espien i assenyalen" qui parla el castellà per arraconar-lo.