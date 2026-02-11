De Oro (Vox) critica el "desmantellament 'fake'" de Collboni a la Zona Franca de Barcelona

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha criticat el "desmantellament 'fake'" de part d'un assentament de la Zona Franca aquest dimarts per part de l'alcalde, Jaume Collboni, i ha reclamat afrontar la situació d'arrel.
"El problema no se soluciona traslladant aquestes persones uns metres més enllà, al costat de la ronda de Dalt, de Red Eléctrica o del passeig de la Zona Franca. No es tracta de repartir el problema perquè no es vegi, sinó de resoldre-ho d'arrel", ha sostingut en unes declaracions als mitjans aquest dimecres.
Així mateix, ha retret el "fals bonisme" de la resta de formacions de l'oposició, a les quals ha acusat de promoure un efecte crida de migrants en situació irregular, i ha exigit un desmantellament complet de tots els assentaments de la ciutat.