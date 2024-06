De Oro (Vox) critica que Colau i Collboni van actuar "contra la llei" amb la reforma de la Via Laietana

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha criticat que l'exalcaldessa, Ada Colau, i l'aleshores primer tinent d'alcalde i ara alcalde, Jaume Collboni, van actuar "contra la llei" en l'anterior mandat amb la reforma de la Via Laietana.

Ho ha dit en un comunicat aquest dimecres, després que un jutge ha revocat l'acord del consistori que aprovava la reurbanització de l'avinguda, la sentència de la qual Vox creu que demostra el "despropòsit i l'arbitrarietat de les actuacions del govern de Colau i Collboni".

"L'Ajuntament s'enfronta a una doble hipoteca que condiciona el futur de Barcelona. Una despesa milionària en obres de possibles projectes fallits com els eixos verds de l'Eixample i la Via Laietana, i una altra despesa de recursos i processos judicials per intentar-los salvar", ha lamentat.