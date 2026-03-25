De Oro (Vox) celebra el desallotjament de l'assentament de la Sagrera: "La pressió de Vox funciona"

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -
El president de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha celebrat que el consistori hagi desallotjat aquest dimecres dos assentaments al voltant de l'estació de la Sagrera: "La pressió de Vox funciona. Estem demostrant que marquem l'agenda de la ciutat".
De Oro ha subratllat que aquesta actuació als terrenys d'Adif ha estat una mesura exigida de "manera constant", ha informat el partit en un comunicat.
Així mateix, ha criticat que l'operació sigui una reacció tardana, després de la mort d'una noia de 19 anys diumenge passat en un altre assentament a la zona, motiu pel qual ha acusat l'alcalde, Jaume Collboni, de "permetre durant mesos un santuari de misèria i droga".
PROPOSTES
El líder de Vox també ha detallat les propostes que el seu grup portarà al ple municipal d'aquest divendres, en les quals ha destacat que demanaran una auditoria "immediata" del padró municipal perquè, a parer seu, hi ha entre 40.000 i 50.000 persones inscrites de manera fraudulenta.
Finalment, ha afegit que alertarà sobre la "gran mentida" del govern municipal sobre la justícia, ja que afirma que és fals que s'hagin obert nous jutjats contra la multireincidència i que tan sols hi ha 4 jutges de reforç.