De Oro (Vox) avisa d'una "proliferació" de bandes a Barcelona i d'auge de la violència

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
El líder de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha advertit de la "proliferació de bandes estrangeres" a la ciutat i de l'increment de la violència, després de l'últim tiroteig mortal d'aquest dijous al barri de la Sagrera, en què ha mort un adolescent de 15 anys.
"Un cop més tenim un tiroteig, aquest cop un menor d'edat i un cop més una banda estrangera, en aquest cas una banda llatina", ha expressat De Oro en unes declaracions als mitjans aquest divendres, i ha acusat l'alcalde Jaume Collboni de tapar una realitat que evidencia un problema molt seriós amb índexs de violència que no s'havien vist mai a Barcelona, segons ell.
Per això, ha demanat al Govern municipal reconèixer l'"origen dels problemes", i considera que Collboni ha malgastat 3 anys de mandat per no afrontar la inseguretat a la ciutat.