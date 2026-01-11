De Oro (Vox) anuncia una concentració contra la ZBE de Barcelona el 31 de gener

BARCELONA 11 gen. (EUROPA PRESS) -
El líder de Vox a Barcelona, Gonzalo de Oro, ha anunciat una concentració "amb cotxe" contra la zona de baixes emissions de Barcelona el dissabte 31 de gener.
Ho ha dit aquest diumenge en declaracions a la premsa durant la celebració dels Tres Tombs, on ha lamentat que aquestes zones "perjudiquen als que menys diners tenen", ja que els és més difícil canviar de cotxe.
De Oro també ha reclamat que les polítiques socials es destinin donant "prioritat nacional, primer als espanyols", ja que, textualment, no pot ser que els nouvinguts tinguin els mateixos drets o més que un espanyol.
D'altra banda, ha criticat la gestió de l'Ajuntament davant del fred dels últims dies: "Al segle XXI, a Barcelona, no hauria de morir ningú" de fred.
Ha demanat que les administracions "es facin càrrec dels espanyols que dormen al carrer" i que s'actuï contra el que ha tildat de màfies que cobren perquè immigrants malvisquin al carrer, ha dit.