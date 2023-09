De Oro-Pulido (Vox) augura que "l'esquerra radical" continuarà a l'Ajuntament de Barcelona

BARCELONA, 24 set. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro-Pulido, ha augurat que "l'esquerra radical i el separatisme" continuarà al consistori davant la preferència de l'alcalde, Jaume Collboni, de pactar amb BComú i ERC.

"El 28-M era una oportunitat única. El PSC tornarà a cedir davant el separatisme. El PP, com sempre, que està entre el bé i el mal sense decidir-se, haurà de passar comptes o ho faran els seus electors", ha dit aquest diumenge en unes declaracions als periodistes després de participar en la comitiva popular de la Mercè.

Per això, ha erigit Vox com "l'única oposició" a l'Ajuntament, i ha assegurat que treballaran per abordar els problemes d'inseguretat perquè ha lamentat que continuen.

"Els problemes continuen, tenim un nou alcalde que no pot canviar res perquè és el mateix equip que el mandat anterior portava temes de seguretat, que vota en contra de donar suport a Mossos i la Guàrdia Urbana", ha criticat.

En aquest sentit, ha lamentat els incidents de les dues últimes nits de la festes: "Un nou govern i el de sempre", ha lamentat.