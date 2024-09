De Oro diu que Collboni aplica "en diferit" les propostes de Vox sobre seguretat

Veu "absurd" el cordó sanitari d'altres partits sobre Vox



BARCELONA, 24 set. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha assegurat aquest dimarts que el govern de l'alcalde Jaume Collboni aplica "en diferit" les propostes del seu partit sobre seguretat, i ha assegurat que les fórmules de Vox funcionen.

Ho ha dit en una atenció a la premsa des de l'Ajuntament de Barcelona, després de la comitiva de la Mercè que ha recorregut els carrers de Ciutat Vella aquest dimarts al matí des de la basílica de la Mercè fins a l'edifici consistorial.

"Ens diuen alarmistes, exagerats, racistes, xenòfobs, però a l'hora de la veritat moltes de les propostes que nosaltres fem i que ens deneguen tots els partits del consistori es posen en pràctica", ha dit.

Ha citat com a exemples el pla contra armes blanques per decomissar ganivets, catanes i matxets, que Mossos i Guàrdia Urbana treballin junts, que la policia local tingui més recursos o comprar més armilles per a agents.

ARMES LLARGUES PER A LA URBANA

Sobre la relació amb altres partits, ha considerat que l'"absurd" cordó sanitari que els apliquen posa en evidència aquestes formacions quan després es copien una mica de Vox i funciona.

Ha demanat que la Guàrdia Urbana porti armes llargues perquè "té el dret de defensar-se com Déu mana", i ha proposat col·locar càmeres de seguretat als carrers, millorar l'enllumenat públic i reforçar la vigilància al metro.