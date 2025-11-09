Oques Grasses s'acomiadarà amb un concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona l'octubre de 2026

BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El grup català Oques Grasses ha anunciat aquest diumenge a les seves xarxes socials que s'acomiadarà definitivament dels escenaris després de 14 anys amb un últim concert el 10 d'octubre de 2026 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.
Les entrades es posaran a la venda aquest dimecres a les 15 hores i es tracta de la primera vegada que "un artista que canta en català programa un concert en aquest recinte, un dels més grans de l'Estat", informa la discogràfica Halley Records en un comunicat.
En un comunicat a les seves xarxes socials, Oques Grasses ha assegurat que "les coses maques de vegades han d'acabar per recordar-les sempre més així", i ha dit que l'aventura va començar per amor i per amor acaba.
La banda ha agraït als seguidors el suport durant aquests 14 anys: "No hi ha prou paraules per agrair-vos l'amor que ens heu donat. Gràcies per ser-hi, gràcies per formar part d'Oques Grasses".
"Aquests 14 anys es quedaran per sempre. Hi ha hagut moments molt bons i moments més durs, però sabem que ha valgut la pena. Esperem haver estat a l'alçada", ha remarcat la banda.