Open Arms i World Central Kitchen suspenen la missió conjunta al corredor marítim de Gaza

L'atac al comboi humanitari creuen que marca "un dolorós punt d'inflexió" en la seva voluntat d'alleujar la crisi humanitària



Open Arms i World Central Kitchen (WCK) han suspès la missió conjunta que feien en el corredor humanitari marítim de Gaza després del "devastador atac sofert pel comboi humanitari de l'organització fundada pel xef José Andrés, i la mort de set persones cooperants de WCK".

"Aquest atac, perpetrat per les Forces de Defensa d'Israel (IDF) dilluns passat, marca un dolorós punt d'inflexió en els nostres esforços per alleujar la crisi humanitària a Gaza", destaca Open Arms aquest dijous en un comunicat.

Així, lamenten la mort de les set persones i que els seus noms s'uneixin "a la llarga llista de més de 32.500 civils, en la seva majoria dones i nens, víctimes de la violència a Gaza des d'octubre de 2023, juntament amb centenars de treballadors humanitaris i periodistes en una escalada de violència sense precedents".

Expliquen que el 15 de març, Open Arms i WCK van entregar "amb èxit" les primeres 200 tones de menjar, i que el 31 de març van salpar des de Xipre tres vaixells, entre ells Open Arms amb una plataforma flotant, en el segon enviament d'ajuda marítima a Gaza, transportant gairebé 400 tones d'aliments suficients per preparar més d'un milió d'àpats.

Una vegada que van arribar a la costa gazatí el dilluns, afegeixen, els equips d'Open Arms i WCK van aconseguir desembarcar les primeres 100 tones d'aliments "que l'equip de terra de WCK va traslladar ràpidament a un magatzem en Deir al-Balah, a la Franja".

"Pocs minuts després d'acabar l'operació de desembarcament, el comboi, format per tres vehicles clarament identificats amb el logotip de WCK, va ser atacat per tres míssils llançats per l'IDF", lamenten.

També asseguren que això va passar "tot i que l'organització havia coordinat els seus moviments amb les autoritats israelianes, que coneixien el seu itinerari, ruta i missió humanitària".

ÒSCAR CAMPS

El director d'Open Arms, Òscar Camps, considera que el que està passant a Gaza és un "genocidi", a més de mantenir que no s'estan respectant els drets humans més elementals.

Per això, ha exigit respostes i responsabilitats i ha cridat a la comunitat internacional a reforçar els seus esforços "per protegir als civils i a aquells que arrisquen les seves vides per portar ajuda a les persones en situació de vulnerabilitat".