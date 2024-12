Open Arms lamenta la sentència de la justícia italiana sobre Salvini i estudiarà si apel·la

BARCELONA 20 des. (EUROPA PRESS) -

L'ONG Open Arms ha lamentat aquest divendres la decisió de la justícia italiana d'absoldre el ministre de Transport d'Itàlia, Matteo Salvini, per negar el desembarcament de 147 migrants rescatats davant de Lampedusa el 2019 durant el seu mandat com a titular d'Interior, i estudiarà si apel·la la sentència.

"La tristesa és per les persones que van ser privades de la seva llibertat. Esperem les motivacions dels jutges per avaluar si apel·larem la sentència, com esperem que també ho faci la Fiscalia", destaquen en una anotació a X recollit per Europa Press,

En el missatge han adjuntat la fotografia d'un migrant amb el missatge 'Matteo Salvini absolt pel cas Open Arms. Les persones retingudes a bord el 2019 encara esperen justícia'.