Omella veu "una mirada inquisitiva" en mitjans i xarxes socials buscant l'error del proïsme

La missa de la Mercè reuneix l'alcalde i el president per primer cop des del 2014



BARCELONA, 24 set. (EUROPA PRESS) -

L'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha alertat aquest dimarts d'"una mirada inquisitiva" en els mitjans de comunicació i xarxes socials buscant l'error del proïsme, durant la seva homilia de la missa per la festa major de Barcelona, la Mercè.

"Sembla que tots som inquisidors a l'aguait de l'error de qui tenim davant", ha lamentat Omella a la basílica de la Mercè, a la qual han assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde, Jaume Collboni.

En l'homilia, Omella ha qualificat de fantàstics els avanços tecnològics, però "tenen una part qüestionable" perquè conviden a mirar-ho tot des d'una pantalla, ha dit.

Ha lamentat un dels problemes de les noves tecnologies: "Ens han tancat la mirada. Podríem arribar a dir que ens l'han segrestat".

"Sovint, la nostra mirada és massa crítica, jutgem i prejutgem els que ens envolten i fem comentaris que no ajuden a viure en harmonia amb els altres", ha sostingut.

Davant aquesta situació, ha enaltit figures com la de la Mare de Déu en l'ambient familiar, laboral, "que miren i vetllen pel bé comú, persones que treballen per assegurar el benestar i la comunió entre els ciutadans".

"UNITAT" DE CIUTADANS I INSTITUCIONS

Al final de la seva homilia, ha demanat "superar mirades esbiaixades" a tots els ciutadans i institucions civils, públiques i polítiques, i fer el pas per treballar junts.

"Necessitem una mirada atenta, generosa, i que sigui capaç de mirar a mig i llarg termini", i ha afegit que el canvi serà possible si s'avança en generositat i unint forces en la mateixa direcció.

"NOVES FORMES D'ESCLAVITUD"

Ha advertit que avui dia hi ha persones que "sucumbeixen al jou de l'esclavitud i de les noves formes d'esclavitud", com col·lectius com ara ancians i malalts crònics que viuen sols, gent sense feina, persones que acaben de sortir de la presó i són rebutjades, o dones i nens explotats per màfies de tràfic de persones.

També ha citat joves que viuen "sense sentit" i s'aboquen a les drogues o altres addiccions, persones immigrants que busquen un lloc on viure, famílies i joves que no tenen accés a un habitatge digne, o aquells que viuen al carrer buscant a les escombraries alguna cosa per menjar.

ASSISTENTS

Hi han assistit Collboni i Illa: un primer edil i un president del Govern no coincidien en la cerimònia des del 2014, l'últim any de mandat de l'alcalde Xavier Trias, que va assistir a la missa amb el president Artur Mas, i l'alcaldessa Ada Colau mai no va acudir a la cerimònia.

També hi han estat presents els consellers de Presidència, Albert Dalmau, i de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; el president del Parlament, Josep Rull; el director general de Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i el cap dels Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius; a més de representants de l'Exèrcit, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Guàrdia Urbana de Barcelona.

A la missa, en la qual hi ha hagut una representació de gegants i capgrossos dels Geganters de Barcelona, també hi han acudit els líders municipals de Junts, Jordi Martí; PP, Daniel Sirera, i Vox, Gonzalo de Oro (mentre que ERC i BComú no hi han assistit), a més dels tinents d'alcalde Laia Bonet, Maria Eugènia Gay, Albert Balle, Jordi Valls i Raquel Gil, entre d'altres.