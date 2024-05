Omella manté l'enderrocament de la parròquia de l'Esperit Sant

BARCELONA, 16 maig (EUROPA PRESS) -

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha signat tres decrets que determinen que la parròquia de l'Esperit Sant --situada al número 401 de la travessera de Gràcia--, "perd el caràcter de lloc sagrat íntegrament" i que en suspenen el rector, Josep M. Llorca.

Segons un comunicat de l'arquebisbat de Barcelona, Omella ha signat aquests decrets per dur a terme l'execució del pla sobre la parròquia, que preveu derrocar l'edifici per construir-hi un de nou per a la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Ramon Llull (URL).

Omella ha suspès l'"exercici de tot acte de potestat d'ordre" de Llorca, com a conseqüència de l'actitud mantinguda, ha dit, en referència a la polèmica generada per part dels feligresos, que estaven en contra del projecte.

L'arquebisbe també ha establert que l'església de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, situada al carrer Sant Antoni Maria Claret, exerceixi les funcions d'església de la parròquia de l'Esperit Sant.

També ha nomenat el rector Melcior Trèmols com a encarregat d'exercir les funcions pastorals de la parròquia de l'Esperit Sant a l'església de l'Hospital.