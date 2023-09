Omella crida a treballar pel bé comú i no pel "personal, de grup o partit"

Critica que es vegi els "pobres i immigrants com a rivals"



BARCELONA, 24 set. (EUROPA PRESS) -

L'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha cridat a treballar pel bé comú "i no pel bé personal o del grup, partit o estament", durant la seva homilia de la missa per la festa major de Barcelona, la Mercè, aquest diumenge.

"La crida de l'amor continua sempre viva. Per què hem d'estar enfrontats?", ha qüestionat Omella en la cerimònia, a la qual ha assistit l'alcalde, Jaume Collboni, la qual cosa suposa la presència d'un primer edil a la cerimònia després de vuit anys, ja que l'exalcaldessa, Ada Colau, mai no hi va assistir, com tampoc no ho feien els regidors de BComú.

També hi ha estat present la subdelegada del Govern central a Catalunya, Josefa Beltrán; l'inspector general de l'Exèrcit, Manuel Busquier; i el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Carles Armengol.

A més, Omella s'ha preguntat "per què veiem, de vegades, els pobres i immigrants com a rivals que venen a desestabilitzar-nos i a treure'ns la pau", davant la qual cosa ha reivindicat una mirada nova, des de l'amor.

En aquest sentit, ha destacat que el papa Francesc és "fort i valent per denunciar els nostres pecats com a societat i com a Església".

"A QUI ESCOLTEM?"

El cardenal ha defensat que "el primer deure d'un creient és sempre escoltar", ha lamentat que habitualment se sol parlar més que escoltar, i ha demanat atendre al que Déu demana.

"A qui escoltem nosaltres, homes i dones del segle XXI? Escoltem o estem pendents del que diuen els altres de nosaltres, el que diuen els mitjans de comunicació, el que és políticament correcte...? Que poc escoltem el que ens diu el Senyor!", ha sostingut.

Davant un temps que ha definit com a convuls, ha proclamat: "El Senyor ens crida a actuar. A no quedar-nos parats pensant només en nosaltres mateixos. El Senyor ens crida també a no perdre la pau ni deixar-nos portar per la por", i ha reivindicat que en l'amor es troba l'antídot de les pors.

DONAR SUPORT A "LA CULTURA DE LA VIDA"

Omella també ha lamentat la "falta d'amor i d'esperança creixent" en la societat, la que considera que és la que provoca el descens de la natalitat, la solitud i el descoratjament de la gent gran.

"Apostem per potenciar i donar suport econòmicament a la cultura de la vida. Una societat tancada a la vida camina cap a la desaparició", ha afirmat.

A la missa també hi han acudit els líders dels grups municipals ERC, Ernest Maragall; de Junts, Xavier Trias; i el de Vox, Gonzalo de Oro-Pulido, a més dels tinents d'alcalde Laia Bonet, Maria Eugènia Gay, Albert Balle i Jordi Valls, i altres regidors, que aquest any han tornat a dur la banda.