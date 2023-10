Obren un expedient a l'alcaldessa de Ripoll (Girona) per unes presumptes declaracions discriminatòries

GIRONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat ha obert un expedient sancionador a l'alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, per unes presumptes declaracions discriminatòries quan encara era regidora en una entrevista emesa el 2022 a 8tv, canal privat català que va deixar d'emetre la setmana passada.

L'Oficina d'Igualtat de Tracte i No-Discriminació ha notificat a Orriols l'inici d'un expedient sancionador i el departament ha aclarit que, amb aquesta notificació, comença el procediment sancionador però que encara no ha multat Orriols, informa Igualtat i Feminismes a Europa Press aquest dilluns.

A partir d'ara, l'oficina, que és l'òrgan competent per tramitar denúncies administratives en situacions de discriminació, té sis mesos per resoldre l'expedient.

Per la seva banda, Orriols ha assegurat en una publicació a X recollida per Europa Press que la Generalitat l'ha multada "amb 10.000 euros" per les intervencions del cara a cara amb el politòleg Ramon Cotarelo en la cadena catalana i ha afirmat textualment que la llibertat d'expressió no existeix a mans de les esquerres totalitàries.

"Permetre l'entrada massiva d'immigrants musulmans és un error que podem pagar molt car, perquè bàsicament els musulmans no reconeixen les democràcies europees ni les nostres lleis civils", és una de les intervencions d'Orriols que l'oficina estudia per presumpta discriminació, segons el fragment de l'expedient que ha compartit l'alcaldessa a través de les seves xarxes socials.