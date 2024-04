Obre al públic el parc de la Colònia Castells del districte barceloní de les Corts

BARCELONA, 21 abr. (EUROPA PRESS) -

El parc de la Colònia Castells del districte de les Corts de Barcelona ha obert al públic després de finalitzar les obres d'aquesta nova zona verda, de salut, esbarjo i jocs infantils, segons ha informat aquest diumenge l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

El nou espai de 9.000 metres quadrats, que ha comptat amb un pressupost de 3,64 milions d'euros, està format per una plaça rodona, horts, una zona de jocs infantils, un circuit de salut, un àrea per a la gent gran, un camí de formigó per als vianants i una pèrgola per aportar un espai amb ombra.

Una de les actuacions del projecte ha estat la conservació de nou cases de l'antiga colònia, per posar en valor la memòria històrica del parc i del districte de les Corts.

Les obres han incorporat parterres que infiltren l'aigua de la pluja, per recarregar els aqüífers i s'han plantat 161 arbres nous com jacarandes, tipuanes, iuques, bellaombres i nespres del Japó.

Així mateix, el parc ha acollit aquest diumenge la Festa de la Primavera amb activitats sobre la naturalesa, la jardineria, l'agricultura ecològica i la biodiversitat a Barcelona per celebrar-ne l'obertura.