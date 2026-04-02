Oberta la convocatòria de subvencions per a entitats vinculades als parcs naturals de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 abr. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha obert aquest dijous la convocatòria de subvencions dirigides a entitats privades sense ànim de lucre amb l'objectiu de donar suport als seus projectes orientats a la conservació, la sostenibilitat i el foment de la seva Xarxa de Parcs Naturals.
La convocatòria compta amb un pressupost total de 207.000 euros i cada projecte opta a un màxim de 18.000 euros per cobrir fins a un 85% del cost total de l'actuació, amb l'objectiu d'afavorir el nombre més gran possible d'iniciatives, indica la Diputació en un comunicat.
El període per presentar sol·licituds estarà obert fins al 30 d'abril a la Seu Electrònica de la Diputació i, un cop finalitzat el termini, les propostes es valoraran conjuntament i es publicarà la resolució en un màxim de 6 mesos.