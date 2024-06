Núria Marín s'acomiada de l'Alcaldia de l'Hospitalet (Barcelona) aquest dissabte després de 16 anys en el càrrec

La rellevarà David Quirós en un ple extraordinari en no haver-hi una majoria alternativa



BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín (PSC), deixarà l'Alcaldia aquest dissabte en un ple extraordinari després de 16 anys en el càrrec de la ciutat, i serà rellevada pel fins ara tercer tinent d'alcalde, David Quirós, que serà investit com a nou alcalde en aquest mateix ple en no haver-se articulat una majoria alternativa.

Marín va arribar a l'Alcaldia de l'Hospitalet el 2008 i ara deixa la màxima responsabilitat en el consistori un any després de revalidar el seu càrrec en les eleccions municipals del maig del 2023, coincidint, a més, amb les negociacions per constituir el Parlament i investir un nou president de la Generalitat.

El ple començarà a les 12.30 hores amb la renúncia al càrrec i a l'acta de regidora de l'alcaldessa, i del fins ara primer tinent d'alcalde d'Hisenda i Urbanisme, i portaveu del grup municipal del PSC, Francesc Belver, càrrecs que ocupa des del 2011.

Després es constituirà la Mesa d'edat, formada per la secretària de l'Ajuntament, Maite Redondo; la regidora de més edat, Olaya Lourdes Checa; i la regidora més jove, Laura García, per a l'elecció del nou alcalde.

A continuació, es demanarà a cada un dels portaveus dels grups municipals si presenten candidatura a l'Alcaldia i es procedirà a l'elecció del membre de la corporació que presidirà l'Ajuntament.

LA LLISTA MÉS VOTADA

Serà escollit alcalde el candidat de la llista més votada, que previsiblement serà la del PSC, que comptarà amb 11 regidors, ja que Marín i Belver ja hauran renunciat llavors a l'acta de regidor, i no hi ha una majoria alternativa a la candidatura socialista.

La corporació municipal de l'Hospitalet per al mandat 2023-2027 està formada per 27 regidors: 13 del PSC, 4 d'ERC+EUiA, 4 del PP, 3 de Vox, i 3 de l'Hospitalet En Comú Podem.

Un cop feta la votació, el nou alcalde rebrà la medalla i la vara de batlle i passarà a ocupar la presidència del ple, que finalitzarà amb la seva intervenció.

A la sessió, hi assistiran com a convidats alcaldes metropolitans, diputats i diputades al Parlament, exregidors i exregidores, representants de la vida associativa i dels àmbits empresarial i cultural i altres personalitats de la ciutat.

MARÍN DESITJA SORT A QUIRÓS

Marín, que manté el seu càrrec com a senadora, va desitjar el passat sis de juny sort a Quirós en un acte del PSC i va demanar als veïns tractar-lo --textualment-- tan bé com l'han tractat a ella durant els 16 anys que ha estat al capdavant de l'Ajuntament.

"Bé sigui com a alcaldessa, bé sigui com a senadora, bé sigui com a militant o bé sigui com sigui, em comprometo davant de tots vosaltres a estar sempre al servei d'aquesta ciutat, del país, del meu partit i també del progrés social i de les classes treballadores", va expressar.