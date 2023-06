Núria Marín (PSC) revalida com a alcaldessa de l'Hospitalet (Barcelona) per cinquè mandat

Afronta una "dècada decisiva" per consolidar la ciutat com a referent a Catalunya i a la resta d'Espanya



L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 juny (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSC a l'Alcaldia de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i guanyadora de les eleccions municipals del 28 de maig, Núria Marín, ha estat investida alcaldessa aquest dissabte i inicia el seu cinquè mandat.

L'acte de constitució de la corporació municipal s'ha celebrat a l'Ajuntament davant d'uns 150 assistents, entre els quals el ministre de Cultura i Esport del Govern central, Miquel Iceta, i la nova consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó.

En el seu discurs, Marín ha assegurat que treballarà per, "des de la legítima discrepància política, buscar el bé comú i la defensa dels drets bàsics", i que aquest serà el mandat de l'ambició.

Per ella, aquesta ambició ha de conduir cap a una ciutat més equilibrada territorialment, més verda, més social, més ben equipada i més segura: "Aquesta dècada decisiva ens ha de consolidar com una gran ciutat no només a Catalunya, sinó també a Espanya", ha afegit.

Ha destacat que en aquest mandat es farà "realitat la gran reivindicació històrica" del soterrament de les vies del tren, el soterrament de la Gran Via des de la plaça Europa fins al riu Llobregat per desenvolupar el BioClúster d'Innovació i Salut.

MÉS VERD, URBANISME INCLUSIU, SEGURETAT I ECONOMIA

Ha situat entre els seus objectius passar de les 200 hectàrees de zones verdes actuals a 300; un urbanisme que posi les persones al centre; una ciutat segura i amb bona convivència, i transformar més d'"un milió de metres quadrats per generar economia i espai públic".

També ha donat la benvinguda als nous regidors, que permetran incorporar "noves opinions, inquietuds, impulsos i formes de servei a la ciutadania" en el consistori, que segons ella són la primera línia d'atenció i protecció per a la ciutadania, la més propera i la més humana.

GOVERNA SENSE MAJORIA ABSOLUTA

La també vicepresidenta del PSC i presidenta de la Diputació de Barcelona va aconseguir 13 regidors en les municipals, en les quals ERC i PP van obtenir 4 regidors respectivament; Vox, 3 i Comuns, 3 més.

Així, Marín es va quedar a un regidor de la majoria absoluta que va obtenir en les municipals del 2019, quan sí que la va aconseguir amb 14 regidors, superant els que va sumar el 2011 (13 regidors) i el 2015 (11).

Marín (Hospitalet, 1963) és alcaldessa de la ciutat des de l'abril del 2008, quan va accedir al càrrec perquè el seu antecessor, Celestino Corbacho, va ser nomenat ministre de Treball amb el govern de José Luis Rodríguez Zapatero.

PRESA DE POSSESSIÓ

El ple ha començat a les 12.00 hores amb la constitució de la Mesa d'edat, formada per la regidora més gran, Olaya Lourdes Checa (ERC), que s'ha compromès a treballar pels drets, la llengua i la cultura catalana, i per la més jove, Laura García (PSC), que ha reafirmat el seu compromís per "preservar la Constitució".

Posteriorment, els 27 regidors electes han pres possessió --10 dels quals per primera vegada-- jurant el càrrec i rebent la medalla per part de la Presidència de la Mesa, i una vegada constituïda la corporació municipal han intervingut els portaveu dels grups i s'ha votat en una urna la reelecció de l'alcaldessa.

DISCURSOS DEL PSC I ERC

El portaveu del PSC, Francesc J. Belver, ha elogiat el llegat socialista de la ciutat i la gestió de Marín de les crisis per la pandèmia i la guerra a Ucraïna, erigint-la com a garantia de la remodernització de l'Hospitalet, de la "culminació de la gran transformació" de la ciutat i de la seva projecció cap al futur.

Jaume Graells (ERC), exregidor socialista que es va donar de baixa del partit el 2022 després de les presumptes irregularitats en el Consell Esportiu, ha acusat Marín d'incomplir el 80% del seu programa el mandat anterior, marcat per "la paralització administrativa", i ha expressat a Anna Simó la seva voluntat de convertir la ciutat en referent de l'educació i sanitat pública.

PP, VOX I COMUNS

Sonia Esplugas (PP) ha celebrat que el seu partit hagi passat de l'última a la tercera força al consistori --d'1 a 4 regidors--, i ha avisat que la pèrdua de la majoria absoluta del PSC és "una oportunitat que obligarà el PSC a negociar un nou model de ciutat", que veu abandonada i amb problemes estructurals enquistats.

Per part de Vox, Francisco Javier González ha dit que a la ciutat es va registrar una violació cada dues setmanes el 2022, la qual cosa "no se soluciona amb regidories d'igualtat, sinó amb la persecució del delicte", i ha remarcat que exerciran l'oposició a l'Ajuntament amb màxima fermesa.

Manuel Domínguez (Comuns) ha instat a treballar per la inclusió dels immigrants garantint el dret al padró, a lluitar contra la crisi climàtica i a incorporar professionals de salut mental en escoles i centres cívics, i ha cridat a incrementar la participació en les pròximes eleccions per "millorar la qualitat democràtica" de l'Ajuntament.