La nova estació de tren a Llinars del Vallès (Barcelona) acaba les obres

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha acabat les obres del nou aparcament de l'estació de Llinars del Vallès (Barcelona), informa aquest dilluns en un comunicat juntament amb el Ministeri de Transports i el Departament de Territori de la Generalitat aquest dilluns.
Les obres han tingut un pressupost de 3,5 milions d'euros i han consistit en l'asfaltat del pàrquing, amb 93 places (3 reservades per a persones amb mobilitat reduïda) i a renovar la il·luminació per millorar la seguretat.
S'ha disgregat el camí del pàrquing, de manera que es generen dos carrils sense interferir a la zona d'estacionament.