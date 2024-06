El nou Pla de Barris de Barcelona prioritzarà Ciutat Vella i els barris de muntanya

S'amplia a 27 barris i set districtes amb 300 milions per al període 2025-2028



BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El nou Pla de Barris de l'Ajuntament de Barcelona per al període 2025-2028 prioritzarà el districte de Ciutat Vella amb un projecte únic i els quatre barris de muntanya amb un pla singular per a Sant Genís dels Agudells, la Teixonera, Montbau i les Planes.

Ho ha anunciat l'alcalde, Jaume Collboni, en una roda de premsa aquest dimecres, al costat del regidor d'Educació, Gent Gran i el Pla de Barris, Lluís Rabell, i la gerent de l'Àrea Econòmica i Promoció Econòmica, Laia Claverol.

Un cop finalitzi el pla vigent, començarà la nova edició, que destinarà 300 milions d'euros a 27 barris (4 més que l'edició anterior) de 7 districtes (un de més) amb 13 plans que impactaran en 438.000 persones, el 26% dels barcelonins.

A grans trets, el nou pla preveu invertir 113 milions d'euros en la millora de l'espai públic i equipaments, 35 milions en escoles i projectes educatius, 32 milions en projectes socials, i 20 milions en rehabilitació d'habitatges, a més d'actuacions complementàries a les quals es destinen 100 milions.

El pla proposa intervenir de manera més focalitzada i intensiva als barris que ja formaven part de les edicions anteriors, i intervenir en els àmbits que són "els causants més directes" de desigualtats i en els col·lectius que pateixen els efectes d'estar en situació de vulnerabilitat.

Les inversions estan focalitzades en tres grans eixos: educació i cultura, espai públic i accessibilitat, i habitatge i rehabilitació, que s'acompanyarà amb polítiques públiques destinades a adolescents, gent gran, dones i persones migrades.

CIUTAT VELLA, "EL COR DE LA CIUTAT"

Com a novetat, destaca un projecte únic per al districte de Ciutat Vella, "el cor de la ciutat", que Collboni ha valorat que mereix una especial atenció i concentrar-hi esforços, com els que ja s'estan fent amb les transformacions urbanes a la Via Laietana i la Rambla.

També incorpora un pla singular per als barris de muntanya que posarà l'accent en inversions a l'espai públic amb la idea de revertir desigualtats, i millorar la connectivitat i l'accessibilitat a equipaments i serveis.

Així mateix, actuarà a la Marina del Prat Vermell amb un altre pla singular de caràcter preventiu, en ser un barri en transformació que preveu acollir prop de 30.000 nous habitatges durant la pròxima dècada, per evitar l'aparició de futures desigualtats i assegurar les oportunitats generades.

EL "PLA MÉS AMBICIÓS" DE BARCELONA

Collboni ha destacat que aquest pla és "el més ambiciós" de l'Ajuntament de Barcelona, des del punt de vista de l'extensió territorial i de la dotació econòmica, i ha subratllat que serà "un dels plans més importants d'aquest mandat.

Per la seva banda, Rabell ha reivindicat la necessitat d'abordar les desigualtats entre els barris mitjançant l'àmbit educatiu, dotar-los d'"autoestima" quant a la bellesa de l'espai públic i de rehabilitar les finques envellides.