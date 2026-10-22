El nou mapa de patrimoni cultural de la Nou de Berguedà (Barcelona) inclou 211 elements

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha entregat al municipi de la Nou de Berguedà el nou mapa de patrimoni cultural, que identifica 211 elements en la superfície de 25 quilòmetres quadrats de la zona que també inclou el nucli de Malanyeu.
Entre els seus valors patrimonials i paisatgístics destaquen elements rurals, com l'església de Sant Martí de la Nou, i aquells relacionats amb l'antiga explotació de carbó, informa la Diputació aquest dijous en un comunicat.
Els mapes de patrimoni cultural recullen informació descriptiva i històrica sobre els elements identificats i, tot i que no atorguen protecció legal als béns inventariats, "ofereixen als ajuntaments una base de coneixement per gestionar i conservar el patrimoni local".