Nou espais verds de Barcelona emprenen millores dins del Pla Endreça municipal

BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona comença aquesta tardor la renovació o millora de 9 parcs, jardins o zones verdes de 5 districtes, amb un pressupost de 3,8 milions d'euros, dins del Pla Endreça de millores de l'espai públic.

Són dos interiors d'illa de l'Eixample, el Parc de l'Espanya Industrial (Sants-Montjuïc), els respectius jardins de Sarrià-Sant Gervasi i Sant Andreu, dos parcs de Sant Martí, i els respectius espais exteriors d'horts urbans a Sant Martí i Sants-Montjuïc, informa aquest dissabte l'Ajuntament en un comunicat.

A l'Eixample s'adeqüen dos interiors d'illa: ja s'ha començat als jardins Helena Maseras (en dos mesos es renova la vegetació, s'instal·la xarxa de reg automàtic, es milloren mobiliari, paviments i drenatge) i a finals de novembre s'actuarà als jardins Cèsar Martinell (es renovarà la vegetació, s'instal·larà xarxa de reg i es millorarà la visibilitat i la seguretat).

PARC DE L'ESPANYA INDUSTRIAL

A Sants-Montjuïc es millorarà durant 7 mesos l'àrea sud del Parc de l'Espanya Industrial: serà sobretot una reconfiguració d'espais d'estada, de circulació, de vianants i d'activitats.

Els jardins Mercè Rodoreda (Sarrià-Sant Gervasi) renovaran durant 5 mesos mobiliari, senyalització i enllumenat, i hi haurà noves àrees de joc infantil i d'esbarjo de gossos.

Als jardins Can Fabra (Sant Andreu) es renovarà la zona de joc infantil i es millorarà la zona verda, durant 4 mesos.

PARC DEL CLOT

Sant Martí veurà millores a dos parcs: s'ha començat pel Parc del Clot, on fins al desembre es renova el reg i es millora paviment, papereres i senyalització; i als jardins Can Miralletes canviaran els bancs, milloraran les superfícies amb pendent, parterres, embornals i part de la vegetació, i canviarà part de la xarxa de reg i els elements de joc de l'àrea infantil.

A més, es faran millores als espais exteriors dels horts urbans de Can Cadena (Sant Martí) i de Can Mestres (Sants-Montjuïc): a Can Cadena es milloraran els lavabos públics i a Can Mestres hi haurà nou arbrat i reg, milloraran les connexions d'aigua i es canviaran els abeuradors de la zona exterior.