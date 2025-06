L'edifici Estel de Barcelona reobre aquest dijous amb 50.000 m2 d'oficines i locals

BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -

El nou edifici Estel, a l'avinguda Roma de Barcelona, ha reobert portes aquest dijous amb 50.000 metres quadrats d'oficines, locals i diversos serveis integrats que conformen un projecte "únic al cor de l'Eixample", el qual ha estat impulsat per les empreses Bain Capital i Freo Group.

En unes declaracions als mitjans, el CEO de Freo España, Daniel Mayans, ha celebrat que un "edifici tan emblemàtic serveixi per cobrir la demanda d'oficines al centre de la ciutat", a més de fer-ho al barri amb els diferents serveis que ocuparan els locals comercials.

És el cas de la cadena de restauració Honest Greens i Casa Carmen, que preveuen obrir aquesta tardor, i dels gimnasos Planet Fitness, amb uns 1.700 metres quadrats d'instal·lacions esportives, als quals encara s'hi podrà sumar un local comercial a la superfície restant.

Respecte a les oficines, la propietat preveu completar-ne l'ocupació en els pròxims mesos, que entre els locals i AstraZeneca, que ha llogat la meitat de l'edifici --uns 25.000 metres quadrats-- per acollir el seu Global Hub, se situa actualment en un 65%.

"Les empreses que hi mostren interès són firmes relacionades amb el que també és Barcelona", ha assenyalat Mayans, entre les quals ha situat companyies del sector de la recerca i la innovació en els àmbits de la salut, la consultoria, les auditories i fins i tot els transports.

També ha destacat que tant per la situació de l'edifici com per la seva naturalesa, les empreses que s'hi instal·lin es veuran beneficiades en diversos aspectes: "Tenim moltes zones comunes que s'han fet expressament perquè puguin gaudir d'espais comuns on fer 'networking', coordinar treballs i on, d'alguna manera, puguin treballar juntes", ha afirmat.