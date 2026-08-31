Niubó relleva a Teresa Sambola com a secretària general d'Educació i ho desvincula de PISA

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha anunciat aquest dilluns que ha decidit rellevar a la secretària general del departament, Teresa Sambola, per iniciar una nova etapa en la "acceleració del camí a l'excel·lència educativa", i ho ha desvinculat de la polèmica de les proves PISA a Catalunya.
"No està relacionat amb PISA. No està entre els tres expedientats", ha assegurat en la roda de premsa de presentació del curs escolar 2026-2027.
Malgrat desvincular la destitució de la polèmica amb les proves, ha dit que pot ser un "detonant", i ha dit que vol encarar la segona part de la legislatura amb un enfortiment del departament i les direccions generals.
Ha dit que amb aquest relleu al capdavant de la Secretaria General d'Educació s'obre "una nova etapa per accelerar el camí de l'excel·lència educativa".
Niubó ha assegurat que ja té el nom de la persona que succeirà a Sambola al capdavant de la Secretaria General que s'aprovarà aquest dimarts en el Consell Executiu.