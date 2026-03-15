La Nit de les Lletres Catalanes s'estrena amb el Premi Sant Jordi per a Carles Rebassa

Antònia Carré-Pons, Alejandro Palomas, Marc Artigau i Cristina Genebat, altres guardonats
BARCELONA, 15 març (EUROPA PRESS) -
La Nit de les Lletres Catalanes s'ha estrenat amb una gala a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) en la qual s'han lliurat 12 premis, inclòs un combatiu 66 Premi Sant Jordi pel poeta mallorquí Carles Rebassa amb la novel·la 'Prometeu de mil maneres'.
En la gala s'ha reivindicat la cultura i la llengua catalana, però també hi ha hagut cabuda pel 'no a la guerra' i la defensa dels docents, sent un dels moments més emotius de la nit la participació de les il·lustradores Roser Capdevila i Pilarín Bayés en el lliurament d'un dels guardons, amb la sala posada dempeus.
El discurs més contundent ha estat el del guanyador del Sant Jordi Carles Rebassa en la defensa de la llengua catalana i la crítica a la classe política: "Sense llengua no hi ha país, ni llibres, ni projectes, ni 'rondalles', ni estratègies, ni gens. Ja es poden fer grans propòsits".
Ha advocat per que "el català sigui imprescindible per viure als Països Catalans. Això els virreis i titelles que ens governen no ho faran possible mai".
"Això només ho podem fer nosaltres si ens tornem a determinar com fa nou anys, abans que porucs, messells i traïdors ens deixessin amb el cul a l'aire", ha conclòs.
"MÉS LLIBRES I MÉS CULTURA"
La presidenta de l'IEC, Teresa Cabré, ha ressaltat la potència de la literatura catalana i la vocació de continuïtat amb la qual ha nascut la Nit de les Lletres Catalanes, mentre que el president d'Òmnium, Xavier Antich, ha subratllat que és necessari "més llibres i més cultura per ser més lliures i crítics" en moments que bufen vents de guerra i intolerància.
La gala, presentada per Elisenda Pineda, Alba Riera i Xavier Grasset, ha comptat amb les actuacions de Gemma Humet, Triquell, Sandra Monfort i Ginestà, un monòleg poètic a càrrec de Josep Pedrals i un altre de dansa amb la veu de Pau Riba.
En la gala no ha faltat el 'in memoriam' --habitual de les gales cinematogràfiques-- en el qual s'ha recordat a autors, editors i llibreters morts i, com se celebrava en el MNAC, hi ha hagut espai per a un gag en el qual s'ha fet referència a les pintures murals de Sixena (Osca).
PREMI SANT JORDI
En matèria de premis, el poeta mallorquí Carles Rebassa ha guanyat el 66 Premi Sant Jordi de novel·la, dotat amb 75.000 euros i des d'aquest any el millor dotat de les lletres catalanes, amb 'Prometeu de mil maneres', una obra que publicarà Univers sobre les relacions humanes protagonitzada per un cambrer d'una cafeteria del centre de Palma.
L'escriptor barceloní Marc Artigau s'ha alçat amb el 28 Premi Mercè Rodoreda de contes i narracions, dotat amb 6.000 euros, amb 'Aquest serà el nostre pou', una selecció de 12 relats que giren entorn de la responsabilitat individual davant del col·lectiu i que publicarà aquest març Proa.
El 67 Premi Carles Riba de poesia, dotat amb 5.000 euros, ha estat para Jaume Coll Mariné --integrant d'Obeses-- amb el poemari 'Com els fulles', un volum que editarà aquest mes l'editorial Proa i que expressa una connexió íntima amb la naturalesa des de la quotidianitat.
CRISTINA GENEBAT
Un dels nous guardons que s'ha incorporat a la Nit de les Lletres Catalanes ha estat el Premi El Somni al nou talent literari, dotat amb 10.000 euros, que ha recaigut en l'actriu, dramaturga i directora Cristina Genebat amb 'Sorra', una novel·la amb tres veus de dona com a protagonistes.
El Premi Àngel Guimerà de teatre --hereu del Frederic Roda i convocat per la Diputació de Barcelona i l'Agrupació Dramàtica Barcelona--, amb un premi de 15.000 euros, ha estat per al mallorquí Josep R.Cerdà, amb 'La segona línia', en la qual ha dit que parla dels perdedors del turisme i que es publicarà al darrer trimestre de 2026.
El nou Premi Vinyeta Ficomic a obra publicada, dotat amb 2.000 euros, ha estat para Berta Cusó pel còmic 'La conca dels àngels' (Pagès Editors), pel seu enfocament de la guerra des d'un punt de vista femení a través de sis històries.
L'escriptor Víctor Borràs ha guanyat el 63 Premi Josep M.Folch i Torres de novel·la infantil, dotat amb 4.000 euros i que publicarà aquest mes La Galera, amb 'Animals que cauen del cel', protagonitzada per una nena de 9 anys a la qual li cau una figura de papiroflexia i a partir de la qual l'autor convida a creure en la màgia de les petites coses.
El 52 Premi Joaquim Ruyra de literatura juvenil, dotat amb 6.000 euros i que publicarà aquest mes Elastic Books, ha estat para Alejandro Palomas per 'Una veritat', amb el qual l'autor torna a l'univers de Guillem, que també protagonitzava 'Un fill', amb el qual va guanyar el mateix premi en 2014.
L'11 Premi PEN Català Montserrat Franquesa de traducció, dotat amb 4.000 euros, ha recaigut en Ramon Monton, per la seva traducció de 'Josep i els seus germans' (Comanegra) de Thomas Mann.
PREMI ÒMNIUM
'La gran família' (Club Editor), de l'escriptora i editora Antònia Carré-Pons, ha guanyat el Premi Òmnium a la millor novel·la publicada el 2025, dotat amb 25.000 euros, una novel·la que aborda les diferències entre dues germanes en diferents trams de la vida d'aquestes: en la infància, la maduresa quan les seves vides prenen un camí diferent i el retrobament amb la malaltia d'una d'elles.
Els podcast 'La contracoberta', presentat per Clàudia Rius i impulsat per l'Editorial Barcino, i 'Club Tàndem', el club de lectura mensual que condueixen les comunicadores Marina Porras i Juliana Canet, han guanyat 'ex aequo' el 46 Premi de Comunicació Muriel Casals.
L'historiador i catedràtic Paul Freedman ha rebut el 39 Premi Internacional Joan B. Cendrós per la seva dilatada trajectòria dedicada a l'estudi del passat medieval de Catalunya i la seva projecció internacional.
La Nit de les Lletres Catalanes ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a més d'una nodrida representació del sector editorial català.