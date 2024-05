La Nit dels Museus se celebra aquest dissabte amb 87 espais de l'àrea de Barcelona oberts

Quatre equipaments s'hi incorporen per primera vegada



BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -

La Nit dels Museus celebrarà aquest dissabte a la nit una edició amb 87 equipaments de Barcelona i la seva àrea metropolitana oberts, que oferiran més de 170 activitats, informa l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub).

Aquests espais museístics obriran les portes fora de l'horari habitual (la majoria entre les 19 i les 1.00 hores) i oferiran la possibilitat de visitar les exposicions de manera gratuïta, a més d'organitzar diferents activitats, com tallers, concerts, recitals o visites guiades.

Precisament aquest any la Nit dels Museus coincideix amb el Dia Internacional dels Museus --una circumstància que no es donava des del 2019-- i hi participaran espais de Barcelona, Badalona, Cornellà, Esplugues, l'Hospitalet, Sant Adrià de Besòs, Sant Joan Despí i Santa Coloma.

En aquesta edició s'hi incorporen quatre espais per primera vegada: el Museu Terra-Sala Barcelona, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona-Centre Martorell d'Exposicions, el Museu de l'Art Prohibit, i el Muralla-Romana-Centre Ocupacional Sínia/Servei d'Arqueologia de Barcelona.

Tot i que la major part de les activitats i de les jornades de portes obertes seran d'entrada lliure, en determinats casos (per motius d'aforament o per a un desenvolupament correcte de l'activitat) serà necessària inscripció prèvia en el web de la Nit dels Museus.

L'Icub subratlla que la participació d'equipaments aquest any serà "una de les més altes", una mica per sota de la del 2023 (que va registrar rècord amb 90 espais), però per sobre d'altres edicions postpandèmia: el 2021 hi van participar 74 centres i, el 2022, 75.