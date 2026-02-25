Neus Munté (Junts) exigeix reformar la reserva del 30% en habitatge, que veu "absolutament inútil"

BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
La regidora de Junts a l'Ajuntament de Barcelona Neus Munté ha exigit aquest dimecres reformar la reserva del 30% per a habitatge protegit ja que ha resultat "absolutament inútil" en no complir amb els objectius, malgrat que considera que està ajustada a dret i ben intencionada.
"La realitat ha demostrat que l'aplicació del 30% ha suposat un atur total i absolut de la generació d'habitatge, en aquest cas a la nostra ciutat, i per tant el resultat és absolutament negatiu. Això ho sabem tots i ho ha de saber també el govern municipal i l'alcalde Collboni", ha dit en una roda de premsa.
Ha assenyalat que Junts està disposat a treballar en modificacions però assegura que Collboni no ha estat receptiu i que aquest "es pot felicitar" després de l'aval jurídic a la norma per part del Tribunal Suprem.
Munté ha explicat que els postconvergents demanaran al primer edil el canvi de nom del carrer de Ferran, que enllaça la plaça Sant Jaume amb la Rambla, en honor al rei Ferran VII: "La seva etapa està marcada per l'obscurantisme, però sobretot per la repressió i la negació de les llibertats de la ciutat i del país".
Ha remarcat que fa "just" dos anys es va crear a proposta de Junts una comissió no permanent d'estudi per analitzar les reformes legislatives per fer front a la multireincidència i, després de la reforma aprovada al Congrés de la llei, proposaran al consistori que es vetlli per la seva aplicació.