La neu provoca afectacions al parc natural del Montseny (Barcelona)

BARCELONA 14 març (EUROPA PRESS) -

Alguns accessos i serveis al parc natural del Montseny (Barcelona) pateixen afectacions amb motiu de la nevada de les darreres hores i la prevista per a aquest cap de setmana, com els aparcaments de Can Casades i de Collformic, que estan fora de servei, a més del centre d'informació de Can Casades, que estarà tancat fins a un altre avís.

Segons un comunicat de la Diputació, també s'ha restringit l'accés al turó de l'Home, tant des de la plana del Coll com des de l'àrea de la Guardiola, per garantir la seguretat dels visitants davant les condicions meteorològiques adverses.

Malgrat aquestes afectacions, el servei d'informació del parc continuarà operatiu des de la Masia Mariona, la plana del Coll i el punt d'informació del Brull.

Respecte al servei de Bus Parc, aquest dissabte les línies 573 de Sant Celoni a Santa Fe, i el 484 que uneix el Brull amb Collformic no funcionaran, i de cara a diumenge el servei quedarà subjecte a l'evolució de les condicions meteorològiques.

En vista de la previsió de temps "inestable", especialment aquest dissabte, es recomana evitar la visita al parc.