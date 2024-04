Neixen quatre gaseles dorcas al Zoo de Barcelona, una espècie en situació de vulnerabilitat

BARCELONA, 20 abr. (EUROPA PRESS) -

El Zoo de Barcelona ha vist néixer des de principis d'aquest any quatre noves gaseles dorcas, una espècie procedent del Sàhara Occidental que actualment està en situació de vulnerabilitat, i que anys enrere es va estar a punt d'extingir.

Les noves cries són tres mascles i una femella, estan en molt bon estat de salut, i els visitants les poden veure amb la resta del grup de gaseles del zoològic, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona aquest dissabte en un comunicat.

La gasela dorcas, el nom científic de la qual és 'Gazella dorcas', es va ser a punt d'extingir per les caceres dels pobles nòmades de la seva regió d'origen, tot i que la seva situació ha millorat gràcies a diversos programes per conservar l'animal.

El director del Zoo de Barcelona, Situat Alarcon, ha destacat que el naixement de les quatre cries "és un nou èxit dels programes de conservació" per recuperar la biodiversitat en una zona amenaçada per la pressió humana i els efectes del canvi climàtic, com és el Sàhara Occidental.

La gasela dorcas ha estat tradicionalment amenaçada per pobles nòmades que s'alimentaven de la seva carn, malgrat que, des del 1971, està protegida al Parc de Rescat de Fauna Sahariana que es va constituir per mantenir espècies de la regió.