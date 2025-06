Neixen per primer cop al Zoo de Barcelona cries de voltor negre, mainà de Bali i pardal de Java

Alarcón reivindica el treball del centre: "És la nostra raó de ser, no volem tenir animals per tenir-los"

BARCELONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -

El director del Zoo de Barcelona, Sito Alarcón, ha celebrat el naixement per primera vegada a les instal·lacions de cries de voltor negre, mainà de Bali i pardal de Java --tres espècies amenaçades--, així com de guacamai gorjablau, en aquest cas per segona vegada, fita que veu com un "èxit".

"És la nostra raó de ser, no volem tenir animals per tenir-los", ha apuntat Alarcón en unes declaracions a Europa Press, en les quals ha reivindicat el paper del centre en la conservació i repoblació d'espècies amenaçades.

Ha explicat que, si bé el voltor negre no està considerat en perill a escala internacional, a Catalunya està catalogat com a 'vulnerable' i compta amb un programa de cria liderat per l'Associació Europea de Zoos i Aquaris (EAZA).

També ha destacat la importància d'aquesta espècie juntament amb el voltor comú, l'arpella i el trencalòs per a la biodiversitat: "Són els sanitaris dels ecosistemes", ha afirmat.

Al gener, els tècnics del zoològic van col·locar branques per fomentar la construcció de nius; durant els mesos de febrer i març es van observar diverses còpules i l'11 de maig es va confirmar el naixement d'un pollet de voltor negre, que actualment ja es deixa veure pel recinte.

MAINÀ, PARDAL I GUACAMAI

En relació amb el mainà de Bali (en perill crític) i el pardal de Java (en perill), Alarcón ha celebrat haver aconseguit que espècies tan vulnerables criïn al zoo per primera vegada: "Quan aconsegueixes que aquestes espècies criïn és un èxit".

En el cas del mainà, una de les aus més amenaçades del planeta amb poquíssims exemplars en llibertat repartits entre Indonèsia, Bali i les illes de Nusa Penida i Nusa Lembogan, els cuidadors van començar a fomentar-ne la cria el novembre passat.

Al desembre, la parella va començar a portar menjar al niu, l'1 de gener d'aquest any es va observar el primer pollet i, dies després, el segon, que més tard es va confirmar que eren un mascle i una femella.

Una altra de les espècies amenaçades per les quals vetlla el Zoo de Barcelona és el guacamai gorjablau (en perill crític): la parella original va criar dos exemplars a finals del 2023 i aquest maig, a dos més.

Amb un aspecte semblant al del guacamai blau, però amb una taca del mateix color al coll, que li dona el nom, el gorjablau és originari d'una zona concreta de Bolívia i actualment queden uns 400 exemplars en llibertat.

Els recents naixements s'emmarquen al programa europeu de conservació de l'espècie en el qual el zoològic barceloní participa activament.

UN ZOO MODERN

Preguntat pel paper del Zoo de Barcelona en la reintroducció d'espècies, Alarcón ha reivindicat la vocació de "zoo modern" del centre, col·laborant amb les diferents administracions per cuidar la biodiversitat tant de l'ecosistema mediterrani com de la resta del món.

En aquest sentit, ha reivindicat el treball que es va fer amb el tritó del Montseny (Barcelona) i el que s'ha iniciat aquest any amb la sargantana de les Pitiüses, i ha resumit l'objectiu del zoològic en tres àmbits: l'educació i sensibilització, la conservació i la investigació.