Nancy Fraser protagonitzarà divendres a Barcelona 'Converses per repensar el món'

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
La filòsofa i acadèmica feminista Nancy Fraser protagonitzarà aquest divendres la segona sessió de les 'Converses per repensar el món amb veu de dona', que es durà a terme divendres a l'Espai Francesca Bonnemaison de la Diputació de Barcelona.
Després de la primera sessió celebrada l'any passat amb la sociòloga Patricia Hill Collins, Fraser pronunciarà la conferència 'Del capitalisme caníbal a la justícia de gènere: com reconstruir la democràcia, sostenir la vida i imaginar alternatives', indica la Diputació en un comunicat aquest dilluns.
El cicle de converses forma part del programa del LAB Bonnemaison, un espai d'innovació en les polítiques locals de gènere, i està obert tant a professionals i càrrecs electes municipals com a entitats, estudiants i ciutadania.