Moret (PSC) situa l'Institut del Teatre com "un centre de referència" de les arts escèniques

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha situat l'Institut del Teatre com "un centre de referència en el camp de les arts escèniques, format per un gran equip, un gruix i un capital humà que crea talent i innova any rere any", ha informat l'organisme provincial en un comunicat.

Ho ha dit aquest dilluns en l'acte d'inauguració del curs acadèmic 2024-2025 del centre, al qual també han assistit la directora de l'Institut del Teatre, Núria Plana, i els diputats de Cultura i Educació de la Diputació de Barcelona, Pau Gonzàlez i Joan Galiano, respectivament.

Aquest any, la lliçó inaugural s'ha centrat en els oficis tècnics, coincidint amb la commemoració del 25è aniversari de l'Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle (Estae).