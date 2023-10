Moret (Diputació de Barcelona) es planteja un fons per a la sequera però recorda la competència de l'ACA

Confia en l'"esforç" del govern de PSC, Comuns, ERC i independents de Junts

BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -

La nova presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha explicat que la corporació s'està plantejant un fons extraordinari per ajudar els ajuntaments de la província davant la sequera (sobretot els petits), però ha recordat les competències de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de la Generalitat per afrontar-la.

En una entrevista d'Europa Press, ha alertat de les "dificultats" de les ciutats per a qüestions com els processos de naturalització, el manteniment dels espais verds, la reducció de l'ús de l'aigua i en l'agricultura, per la qual cosa vol que els municipis millorin les xarxes locals de proveïment d'aigua en baixa, entre d'altres.

"Qui té competències no les pot defugir", ha afirmat Moret en referència a l'ACA, a la qual ha instat a executar el pla d'inversions al més aviat possible i, al seu torn, ha ofert la col·laboració de la Diputació per ajudar els ajuntaments.

LA SOSTENIBILITAT COM A "PARAIGUA"

L'ajuda als ajuntaments és l'objectiu que guia l'actuació de la Diputació, que se centra a abordar les necessitats dels municipis en coherència amb els reptes globals i "sota el paraigua" de la sostenibilitat social, econòmica i energètica, que marcarà les prioritats d'aquest mandat.

Després de realitzar les primeres visites a alguns dels municipis de la província, Moret ha constatat la importància de vetllar per les "necessitats de les persones", en qüestions com la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a la dependència, i el benestar emocional.

També aposta per les energies renovables, per la implantació de plans d'ocupació i digitalització, i en què "la gent pugui assolir autonomia econòmica i personal", cosa que vol que sigui compatible amb la lògica ambiental.

Per afrontar aquests reptes, la Diputació preveu aprovar al novembre el pressupost del 2024, a més del Pla de mandat al febrer i el Programa general d'inversions (PGI) a l'abril.

GOVERN "DE MIRADA PROGRESSISTA"

Moret (PSC) pretén que tots aquests objectius es puguin dur a terme amb un govern "de mirada progressista" i ampli i plural --del PSC, ERC, En Comú Podem i els dos independents de Junts-- amb el qual aspira a assolir estabilitat i arribar a acords amb consens.

Ha reivindicat el mandat anterior, quan la seva antecessora Núria Marín (PSC) va governar en coalició amb Junts: "És un govern que va funcionar i que va funcionar bé, però estem en un altre moment, en una altra configuració, en un altre context i amb altres agents", ha afirmat sobre la continuïtat que pugui tenir aquest mandat en relació amb el passat.

Precisament, sobre Junts, ha explicat que el PSC hi té "una relació molt fluïda" després de governar abans en coalició, i que ara Junts està a l'oposició, però l'entrada d'ERC al govern no ha deteriorat aquesta relació.

Així, ha assegurat que totes les formacions polítiques estan fent un esforç per arribar a acords i que no es generin discrepàncies, per la qual cosa veu un avantatge la diversitat de grups en el govern: "Tots remem en la mateixa direcció".

AMPLIACIÓ DE L'AMB "AMB CALMA"

També s'ha pronunciat sobre l'aposta de l'alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, d'ampliar territorialment l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), una qüestió que ella, també com a alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, creu que "s'ha de fer amb calma i abordar-ho amb molta prudència".

Sobre la idea de Collboni de cedir competències municipals a l'AMB, ha dit que "s'hauria d'estudiar" perquè l'experiència fins ara considera que ha estat positiva, i creu que s'ha de fer mitjançant un acord entre els municipis metropolitans i amb consens.

Respecte a la mesura del 30% de reserva a habitatge assequible (per a la qual la Diputació no té competències), Moret ha opinat que s'ha de compatibilitzar amb la llei d'habitatge estatal, i ha ofert l'ajuda de la corporació per planificar de manera estratègica el model d'habitatge, tenint en compte les "realitats heterogènies".

LA INVESTIDURA DE SÁNCHEZ

La també viceprimera secretària d'Organització i Acció Electoral del PSC ha confiat que "tot vagi bé i que en les pròximes setmanes" el candidat del PSOE, Pedro Sánchez, pugui ser reelegit president del Govern central i pugui explicar el seu projecte.

Ha recalcat que aquest projecte "està basat en el diàleg i en el marc de la Constitució" i que espera que tingui futur i una vida digna, ha conclòs.