Mor Pilar Malla, primera síndica de greuges de Barcelona

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
La primera síndica de greuges de Barcelona i primera directora de Serveis Socials de la Generalitat, Pilar Malla, s'ha mort a 95 anys, ha informat aquest dijous la Sindicatura de Greuges de Barcelona en un missatge a X recollit per Europa Press.
Malla (Pont d'Armentera, Tarragona, 1931) també va ser directora de Càritas entre 1993 i 1998, diputada del Parlament i va rebre la Creu de Sant Jordi el 2004, ha informat Càritas Diocesana de Barcelona en un comunicat.
El director de Càritas, Eduard Sala, ha afirmat que Malla va contribuir a "modernitzar l'acció social de Càritas i a situar la persona al centre de tota intervenció".
La Conselleria de Drets Socials de la Generalitat l'ha recordat a X com "una referent en la lluita contra la pobresa i per una vida digna per a tothom".
El conseller de Drets Socials de la Generalitat, Raúl Moreno, ha destacat en un missatge a X que era "una dona de fe i una treballadora incansable per la dignitat de les persones més desfavorides".