Mor un motorista de 56 anys després de sortir-se de la via al Brull (Barcelona)

BARCELONA 24 maig (EUROPA PRESS) -
Un motorista de 56 anys, veí de Castellar del Vallès (Barcelona), va morir aquest dissabte a la tarda després de patir una sortida de via amb la seva motocicleta en el quilòmetre 28,5 de la carretera BV-5301, al seu pas pel terme municipal del Brull (Barcelona), informa aquest diumenge el Servei Català de Trànsit (SCT).
Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident a les 17.35 hores i fins al lloc dels fets es van desplaçar quatre patrulles del cos, una ambulància i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder salvar-li la vida.
Amb aquesta víctima mortal ascendeixen a 43 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit en les carreteres catalanes en el que va d'any, de les quals 17 eren motoristes.