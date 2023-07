BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El polític i empresari Pere Girbau, que va ser alcalde de Vic (Barcelona) entre el 1987 i el 1995, ha mort aquest diumenge.

L'actual alcalde, Albert Castells, ha lamentat la seva mort en un tuit, recollit per Europa Press: "Gràcies per tots els anys dedicats al municipalisme i a la ciutat".

"Deixes un gran llegat com a alcalde i com a empresari, que va impulsar una empresa capdavantera en el sector de gran impuls per a la comarca i el país", ha afegit.