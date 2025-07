Mor el conductor d'un vehicle després de sortir-se de la via a Puigverd de Lleida (Lleida)

LLEIDA 3 jul. (EUROPA PRESS) -

El conductor d'un vehicle ha mort aquest dijous a la tarda en el punt kilométric 11,5 de la L-702 a Puigverd de Lleida (Lleida), en sentit Artesa, després de sortir-se de la via.

En un comunicat del Servei Català de Trànsit (SCT), expliquen que han rebut l'avís de l'accident a la 19.46 hores i que, per causes que encara s'estan investigant, l'únic ocupant del vehicle ha sortit de la via i ha mort.

Després del sinistre, s'han activat 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).