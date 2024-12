Mor a Barcelona l'elefanta africana Yoyo, la més longeva del món

El Zoo ofereix atenció especial a Susi i Bully, les altres dues elefantes que convivien amb Yoyo

BARCELONA, 28 des. (EUROPA PRESS) -

L'elefanta africana Yoyo, la més longeva de la seva espècie del món, ha mort al Zoo de Barcelona a l'edat aproximada de 54 anys, molt per sobre de l'esperança de vida d'aquest tipus d'animals, que se situa als 39 anys.

L'estat de salut de Yoyo havia empitjorat les últimes setmanes per problemes vinculats a la seva avançada edat, evolucionant cada vegada a una condició més delicada que no s'ha pogut revertir, segons informa aquest dissabte l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

Yoyo, recordada com un animal "afable i alhora amb cert caràcter", va arribar al zoo al 2009 i formava part del conjunt d'animals que el parc té acollits fruit d'una intervenció per part de l'administració, cosa que porta fent des de fa més de tres dècades com a centre adherit a la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (CITIS).

Abans d'arribar a Barcelona, havia estat en un circ que li va deixar lesions físiques i psíquiques que van requerir de molta dedicació i cures especialitzades per part del personal del zoo, que va possibilitar que el seu estat i actitud milloressin.

El zoo també està oferint una atenció especial a Susi i Bully, les altres dues elefantes d'edat avançada que convivien amb Yoyo, ja que juntes havien format un "grup cohesionat d'elefantes i la seva convivència era molt bona".

"UNA ELEFANTA ENTRANYABLE"

Després de lamentar la seva mort, la primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, ha destacat el paper del Zoo de Barcelona en la cura d'elefants d'edat avançada i ha assegurat que Yoyo ha rebut "en tot moment la màxima atenció" per part del personal, que li ha procurat les atencions necessàries per millorar el seu benestar.

Per la seva banda, el director del Zoo de Barcelona, Antoni Alarcon, ha afirmat que l'equip del parc la recordarà com "una elefanta entranyable, amb el seu caràcter propi, però alhora cuidadora i referent per a les seves companyes, Susi i Bully".

"Sempre ha estat molt estimada pels visitants i per tots nosaltres", ha afegit Alarcon sobre Yoyo, que vivia en un refugi del zoo que reprodueix la sabana del Sahel per afavorir el benestar dels animals.

L'equip tècnic del zoo, juntament amb personal del Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, aplicarà el protocol previst per a casos com aquest i compartirà tota la informació amb el programa de conservació de l'Associació Europea de Zoos i Aquaris (EAZA), del que el Zoo de Barcelona en forma part.