Monbus anul·la a Barcelona parades de les línies 530, i22 i i23 pel tall Gran Via-Balmes per la vaga

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Les línies 530, i22 i i23 de Monbus, que connecten Barcelona amb Manresa, Olesa de Montserrat i Monistrol (Barcelona), tenen alteracions en el seu recorregut aquest dimecres per una concentració per la vaga general que talla el trànsit en l'encreuament de la Gran Via amb el carrer Balmes.
Les parades habituals de Gran Via i el carrer Còrsega han quedat anul·lades temporalment com a conseqüència del bloqueig al centre de la capital catalana, informa la companyia a X.
Per garantir la continuïtat del servei, l'empresa ha habilitat una parada provisional en la confluència del carrer Casanova amb el de París.